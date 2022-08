Narcotizza e violenta la ex, arrestato medico anestesista

Un anestesista di 52 anni, di Saronno, in provincia di Varese, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di violenza sessuale ai danni di una donna con la quale aveva avuto una breve relazione. Ad anticipare la notizia e' stato oggi il quotidiano Il Giorno. Andrea Carlo Pizzi, responsabile dell'Unita' Operativa di Anestesia e Rianimazione della clinica Villa Aprica di Como, secondo le indagini, avrebbe narcotizzato e abusato della ex, residente nel Comasco, ai primi di luglio. Gli abusi sarebbero avvenuti nella casa di Pizzi. Il medico ha anche uno studio privato a Saronno, ma i fatti non riguardano le strutture sanitarie dove opera.