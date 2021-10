Narcotraffico: a Malpensa sequestrate 2,8 tonnellate di droga, venti arresti

Ci sono anche 1,6 tonnellate di khat, la cosiddetta 'droga dei poveri' coltivata nel Corno d'Africa, nelle circa 1,8 tonnellate di stupefacenti sequestrate nei magazzini dell'aeroporto di Malpensa dai finanzieri del comando provinciale di Varese nell'operazione 'Home Delivery' contro il narcotraffico avviata tra il 2019 e il 2020, in collaborazione coi funzionari dell'Agenzia delle Dogane. Nell'area Cargo dello scalo, la 'Cargo City', dove il flusso di spedizioni si e' identificato durante la pandemia, sono stati intercettati nei magazzini di temporanea custodia pacchi e plichi postali da e verso l'Italia che contenevano stupefacenti di origine naturale e sintetica, oltre a 1.200 prodotti farmaceutici e medicinali senza le autorizzazioni dell'Agenzia italiana del farmaco e a 10 mila euro in contanti, risultato dell'attivita' di spaccio L'operazione, che si e' appena conclusa, ha portato a 20 arresti e 29 denunce a piede libero.

I finanzieri hanno affinato un sistema di monitoraggio basato su un'attivita' di profiling di mittenti e destinatari e di analisi del rischio, utile a riconoscere le spedizioni che contenevano droga. A fiutarle, poi, pensavano le unita' cinofile. Sono centinaia i pacchi sequestrato fra quelli che ogni giorni confluiscono nei magazzini della Cargo City, provenienti soprattutto da Spagna, Stati Uniti e da Paesi dell'Afria orientale come Kenya e Somalia, oltre che dal Sudamerica. Oltre ai 1.600 chili di khat sono stati intercettati e sequestrato 95 chili di mairjuana, 35 di hashish, mezzo chilo di cocaina e 43 chili di altri stupefacenti fra cui l'ayahuasca, nota come la droga degli sciamani, oltre a sostanze sintetiche destinate a essere spacciate in Italia. Le indagini si sono svolte tra Varese, Milano, Monza Brianza, Pavia, Bergamo, Venezia, Trieste, Genova, Ravenna, Roma, Napoli e Palermo e in alcuni casi hanno consentito di sequestrare droga in transito verso l'estero. Intercettazioni, pedinamenti e appostamenti hanno portato i finanzieri ha organizzare 22 'consegne controllate', sotto la direzione della procura di Busto Arsizio, per risalire alle persone coinvolte nel narcotraffico. Circa un migliaio di destinatari di plichi dal contenuto illecito e' stato segnalato ai reparti della guardia di finanza.