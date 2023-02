Nasce a Rozzano il gruppo consiliare Italia Viva Azione

A comunicarlo è Marco Macaluso, Presidente del Consiglio comunale di Rozzano e Marco Paolini, Consigliere comunale.

Macaluso: "Qui a Rozzano, in Regione Lombardia e in tutta la Nazione riuniremo uomini e donne capaci"

E’ con grande entusiasmo che incomincia questo percorso verso il progetto del Terzo Polo, finalmente il contenitore politico che attendevo da anni. Qui a Rozzano, in Regione Lombardia e in tutta la Nazione riuniremo uomini e donne capaci, con la voglia di responsabilità di governo e di buona politica.” Dichiara Macaluso.

Paolini: "Uniamo finalmente e in modo ufficiale le forze e le idee per costituire un gruppo consiliare giovane"

Marco Paolini aggiunge: “Uniamo finalmente e in modo ufficiale le forze e le idee per costituire un gruppo consiliare giovane che dimostrerà grande attenzione alle necessità della città di Rozzano.L'entusiasmo e la conoscenza politica di Marco Macaluso si è rivelata determinante per il mio coinvolgimento in questo progetto.” Intevengono anche Gian Marco Senna consigliere Regioanle e Lucia Caridi Candidati, coordinatrice metropolitana di Italia Viva, entrambe i due per il Consiglio Regionale.

Senna: "Un’altro passo verso il radicamento sul territorio. Il Terzo Polo cresce !"

Senna dichiara :”Sono contento della formazione del gruppo consiliare a Rozzano, auguro a Macaluso e Paolini buon lavoro garantendo loro sin da subito il mio supporto per quello che sono e saranno i miei incarichi istituzionali, un’altro passo verso il radicamento sul territorio. Il Terzo Polo cresce ! “

Caridi: “Sono sempre più frequenti i gruppi consiliari del Terzo Polo, benvenuti in questo grande progetto. Buon lavoro, abbiamo Un sacco di sfide che ci attendono ” Conclude Antonio Mecca coordinatore cittadino Italia Viva “ constatiamo con molta soddisfazione che il terzo polo sta diventando una realtà importante certi delle soddisfazioni politiche che avverranno anche in città nei prossimi tempi.”