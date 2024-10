Nasce Centro Popolare: Gelmini, Carfagna e Versace alla guida di una nuova forza moderata

Barra al centro. Con tre donne che danno l’assalto all’area moderata. Dopo la diaspora che ha coinvolto le formazioni centriste, a partire da Azione di Carlo Calenda, sta nascendo una nuova aggregazione, il Centro popolare, che potrebbe dare una mano, almeno in parte, ai problemi di Giorgia Meloni, che soffre da sempre di un doppio deficit: moderazione incerta e personale politico non sempre all’altezza. Le tre donne sono Mariastella Gelmini (che dopo la virata di Calenda a Genova in favore del centrosinistra è passata al gruppo misto), Mara Carfagna e Giusj Versace. Per ora bocche cucite ma da metà novembre verrà presentato il progetto a Milano e Roma.

Gli obiettivi del Centro Popolare

I passaggi sembrano molto chiari. Il Centro popolare lavorerà in sintonia con Noi moderati di Maurizio Lupi su posizioni europeiste, atlantiste, per la centralità della persona senza dimenticare le politiche di genere e il mondo dell’impresa. Ha l’obiettivo – all’ombra della maggioranza guidata da Giorgia Meloni – di portare verso il centro un pezzo di elettorato deluso che non vota o comunque non vota ancora a favore dello schieramento di governo. L’idea è di organizzare una cordata moderata: al nord Mariastella Gelmini, cattolica e popolare, al Sud Mara Carfagna, che gode di simpatie a 360 gradi e Giusj Versace a coprire il mondo dello sport che lei, come atleta paraolimpica conosce molto bene, e quello del volontariato sociale.

Il primo banco di prova: Milano

Il primo appuntamento elettorale potrebbe essere quello di Milano, tra un paio d’anni, dove il mondo riformista potrebbe ritrovarsi a sinistra la candidatura indigesta di Pierfrancesco Majorino, mentre Maurizio Lupi potrebbe giocare le sue carte, con l’area moderata presidiata da Mariastella Gelmini.