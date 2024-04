Nasce Ecosistema: un enorme polo gastronomico e creativo nel cuore di Milano

Apre a Milano un nuovo spazio a due passi dal Duomo, si chiamerà Ecosistema, un progetto dei fratelli Luigi e Luca Cassago, rispettivamente chef e architetto, che uniscono le loro professioni dando vita ad un luogo dedicato al design, al cibo e al benessere. L'inaugurazione avverà il 15 aprile, proprio durante la settimana del Salone del Mobile. Ecosistema sarà uno spazio multifunzionale di quasi 500 m2 in via del Giardino 5.

Un'unione di due mondi diversi

L'idea deriva da due fratelli molto legati tra loro: "Abbiamo deciso di creare insieme uno spazio dove unire le nostre professioni e la visione delle nostre aziende: migliorare la vita delle persone con l'alimentazione e con la progettazione di spazi", dichiara Luigi a CiboToday. Entrambi hanno già dei progetti personali: Luca è il fondatore del Gruppo Hyle e Hyle Progettazione, uno studio che si occupa di progettazione e graphic design, mentre Luigi ha diverse esperienze come chef in ristoranti stellati tra Italia e Francia, ed è il fondatore di Ecooking World, un servizio di ristorazione che offre cateringe e cene a domicilio a Milano.

L'organizzazione dello spazio

Ecosistema è uno spazio polifunzionale dove poter vivere diverse esperienze, con un terrazzo che si affaccia sulla città e con un ambiente illuminato da tre grandi lucernari. Il piano terra vede la divisione di tre ambienti, ognuno con una sua cucina. È qui che convivono l'Arch Academy, un'accademia dedicata al mondo dell'architettura e del design, una scuola di cucina e un'area dedicata al movimento. Lo spazio centrale, chiamato "Area pongo", ospiterà i vari eventi, è poi presente l'Ecotheatre, una grande scalinata dove si terranno presentazioni di libri, speech e attività di mindfulness.

Il soppalco di 110 metri quadri, ancora in costruzione, sarà invece destinato agli uffici e all'area co-working.

"Vogliamo il benessere della persona a 360 gradi"

"Vuole essere a tutti gli effetti un ecosistema di attività destinate alle persone, nel cuore di Milano", spiegano i fondatori. I due vogliono connettere diverse attività volte al benessere dell'uomo. Ecosistema sarà aperto tutti i giorni, dalle 9 alle 18 come showroom, spazio lavorativo ed esperienzale, mentre dalle 18 alle 24 sarà aperto per eventi, degustazioni, aperitivi e cene.

"L'obiettivo è di far conoscere le realtà produttive ed educare le persone a capire cosa è buono e cosa fa bene, per insegnare come riconoscere il cibo di qualità", aggiungono "Vogliamo dare vita ad una fucina di progetti, con attività votate al benessere della persona a 360 gradi".