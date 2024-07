Nasce FNM Academy, la corporate university dedicata alla mobilità

Trasmettere conoscenze, migliorare competenze e contribuire allo sviluppo professionale delle persone coinvolte nel settore dei trasporti e della mobilita'. Nasce con questi obiettivi FNM Academy, la corporate university a cui ha dato vita il Gruppo FNM. Si tratta di un campus aperto che vuole rafforzare il patrimonio di sapere che il Gruppo ha accumulato nel corso degli anni e renderlo disponibile, oltre che ai propri dipendenti, anche agli stakeholder esterni come le associazioni di categoria e gli ordini professionali. A questo scopo sono gia' state sottoscritte due convenzioni con l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano e con l'Ordine degli Architetti della Provincia di Milano per collaborare all'organizzazione di eventi congiunti di formazione, che possano anche rilasciare crediti formativi.

Andrea Gibelli, Presidente di FNM: condividere le competenze tecniche e manageriali

Il calendario delle attivita', in corso di definizione, potra' prevedere corsi, seminari, workshop, convegni o altri tipi di incontri, in aula fisica o virtuale (webinar, streaming, e-learning, etc.). "Con questo progetto - spiega il Presidente di FNM Andrea Gibelli - vogliamo condividere le competenze tecniche e manageriali gia' presenti nelle aziende del Gruppo, attraverso la diffusione e il radicamento all'esterno, contribuire al grande mercato delle conoscenze, diventare interlocutore affidabile e autorevole su questioni aperte, progetti complessi, obiettivi industriali raggiunti o da raggiungere, anche in dialogo con le associazioni di categoria e le altre corporate university italiane e internazionali". "FNM Academy - sottolinea il Direttore Generale di FNM Marco Piuri - vuole creare una piattaforma che permetta di coniugare la teoria con la pratica, la riflessione con l'azione. Oggi, oltre a guardare alle necessita' attuali, si pongono le basi per affrontare le sfide del domani nel mondo della mobilita' con l'impegno a creare sia opportunita' di crescita concreta per i dipendenti sia momenti di dialogo aperto intorno alle tematiche emergenti del settore".