Nasce Intellico, la constellation software per l’impresa smart e sostenibile

L’uso intelligente dei dati è sempre più una priorità per le aziende: nei prossimi 15-20 anni il valore stimato di soluzioni di Intelligenza Artificiale (IA) a livello di economia globale è pari a 30 trilioni di dollari, circa 4 volte maggiore rispetto valore generato dalla prima ondata di digitalizzazione (diffusione PC) e circa due volte rispetto a quanto avvenuto con la seconda ondata di trasformazione digitale (Accesso ad Internet e Connettività diffusa). Questa terza ondata di trasformazione è stata già ampiamente accolta dalla filiera dell’offerta, che già da diversi anni ha reso disponibile sul mercato una gamma sempre più estesa e personalizzata di servizi e prodotti in ambito IA. Basti pensare che ad oggi sono circa 1000 le startup specializzate nei domini dell’AI (ML/DL, RPA, NLP, ecc.) annualmente costituite.

In questo scenario, le aziende della domanda hanno iniziato anch’esse a proiettarsi verso percorsi di evoluzione che prevedono una migliore valorizzazione di dati ed informazioni per lo sviluppo del business. La creazione di imprese così dette “Intelligenti” è divenuta infatti parte centrale del percorso di trasformazione che molti manager e imprenditori hanno posto al primo posto in agenda per i prossimi anni. A questa priorità se ne affianca un’altra, fortemente sinergica, che riguarda la creazione di imprese che siano anche “Sostenibili”.

Il mega trend “fare di più con meno” non è infatti solo abilitato dalle tecnologie ma anche dall’urgenza di fare un uso più efficiente delle risorse del nostro pianeta e contenere l’impatto sociale, ambientale ed ecologico. Grazie alla grande varietà di applicazioni e domini e alla possibilità di consentire un migliore utilizzo delle risorse aziendali, le diverse aree di applicazione dell’intelligenza artificiale possono influenzare infatti tutti e 17 gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals o SDG).

Intellico, nasce in questo contesto di mercato, con l’obiettivo di rispondere alle esigenze emergenti offrendo servizi e soluzioni eccellenti in ambito B2B, per contribuire alla creazione di Smart Factory, Smart Building e Smart City. Il modello perseguito è di tipo Partner & Buy: Intellico dispone di soluzioni distintive B2B AI-enabled che rispondono a casi d’uso di miglioramento dell’utilizzo degli asset fisici aziendali. Macchinari, linee produttive, edifici, batterie e più in generale dispositivi di storage, sono alcuni degli asset su cui le soluzioni distribuite da Intellico possono portare a significativi benefici in termini di ottimizzazione dei consumi energetici e miglioramento dei servizi di manutenzione e quindi del ciclo di vita dell’asset stesso, unendo la solidità tecnologica delle piattaforme offerte e le competenze strategiche per garantire la massima valorizzazione dell’investimento per il business, coerentemente con gli obiettivi di sostenibilità che si intendono perseguire.

“L’offerta tecnologica è avanzata in modo dirompente, consentendo di sbloccare il potenziale racchiuso nella grande mole di dati che le aziende hanno conservato per anni. Il ritmo con cui ciò è avvenuto è stato significativamente più rapido rispetto alla velocità con cui le organizzazioni hanno cambiato il modo di gestire il patrimonio dati “ afferma Lorenzo Tencati, Chairman del board di Intellico, “ciò ha generato un gap importante in termini di debito tecnologico e di cultura data-driven su cui le aziende si trovano oggi a dover recuperare ed è proprio questa la missione che puntiamo a perseguire con Intellico: supportare le aziende e orientarle tra le opportunità offerte dall’Intelligenza Artificiale, fornendo valutazioni che oltre alla tecnologia, includano un giudizio strategico dell’investimento permettendo ai “non tecnici”, manager e imprenditori, di comprendere fino in fondo il potenziale di valore” Oggi le aziende della domanda non si sono fatte trovare impreparate: è infatti forte la spinta alla sperimentazione e in diversi casi si registra l’adozione avanzata e a regime di questo tipo di soluzioni.

“Ciononostante, passare dal dire al fare non è sempre immediato e l’incidenza di insuccessi è ad oggi elevata: guardando all’esperienza globale, 7 aziende su 10 hanno ottenuto un contributo minimale o nullo dalle iniziative di IA intraprese ” sottolinea Francesca Saraceni, Co-founder & CEO di Intellico, “dall’osservazione che abbiamo al momento del mercato riteniamo che le principali cause possano essere ricondotte alla mancanza di visione strategica, all’assenza ancora molto marcata di una cultura aziendale orientata al dato e all’utilizzo degli stessi nel prendere decisioni, alla limitata capacità di comprendere e utilizzare i dati (data literacy) e alla difficoltà per le aziende di orientarsi all’interno di un mercato dell’offerta sempre più frammentato ed esteso.”

La costellazione di soluzioni Intellico, dedicate all’ambito dell’AI e della sostenibilità, mira ad essere il connubio tra eccellenza tecnologica, competenze di business e visione strategica. Intellico identifica, investe e collabora con software company dell’offerta B2B per ciascuno dei domini presidiati, quali Smart Factory, Smart Building e Smart City. La scelta delle piattaforme proposte ad oggi è il risultato di un processo di selezione altamente strutturato e messo appunto dal management Intellico sulla base degli oltre 40 anni di esperienza nell’ambito della trasformazione digitale. Il management di Intellico conta ad oggi oltre 40 anni di esperienza nell’ambito della consulenza per la trasformazione digitale, con specializzazione in tre principali aree di competenza: Marketing & Sales dell’offerta Software B2B, Artificial Intelligence & Data Science e Capital Allocation.

La multidisciplinarità tra know-how digitale e visione strategica è alla base dell’approccio adottato da Intellico nell’attuazione dei percorsi di adozione delle soluzioni di AI. Intellico ha sede a Milano, presso il Polihub, acceleratore d’impresa del Politecnico di Milano. Intellico è partner dell’Osservatorio Artificial Intelligence degli Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano e sin dalla sua costituzione investe nella creazione di un ecosistema per l’innovazione che ha portato alla pubblicazione del white paper “Is your business AI ready?” e di un tool di “AI readiness assessment” per diagnosticare lo stato di partenza delle aziende che si avviano verso l’adozione in azienda di soluzioni di AI.