Nasce la Fondazione Della Frera per promuovere cultura, talento e solidarietà

Si è costituita a Villa Torretta la Fondazione Della Frera, che ispirata ai valori cristiani, si pone come obiettivo primario la promozione di una cultura umanistica, favorendo il benessere integrale della persona attraverso la crescita intellettuale, morale e spirituale della comunità.

Fondata dal Gruppo Della Frera S.p.A. e presieduta dall’onorevole Guido Della Frera, la Fondazione si distingue come un innovativo think tank su temi di politica, economia e cultura, oltre a rappresentare un polo d’eccellenza per progetti umanitari di grande impatto.

Della Frera: "Avere il coraggio di guardare e ragionare su quale sarà il nostro Futuro"

“Come San Martino divise il mantello con un mendicante – ha dichiarato il presidente Guido Della Frera – è giunto per me il momento di condividere ciò che nella mia vita ho conquistato con fatica e dedizione. Questo principio guiderà il lavoro della Fondazione, che si propone di creare un impatto positivo e duraturo sul benessere sociale, culturale ed economico”.

“Dobbiamo avere il coraggio di guardare e ragionare su quale sarà il nostro Futuro – ha continuato Della Frera – vedere oltre le antitesi e gli ostacoli quotidiani per perseguire obiettivi comuni, superando la cupa realtà istantanea ed individualista che caratterizza la nostra Società dopo il Covid. Dobbiamo valorizzare e accelerare le numerose sinergie positive già presenti sul nostro territorio, costruendo il “motore” che ci permetterà di viaggiare insieme verso un Futuro migliore”.

“Ho voluto presentare in anteprima la Fondazione all’amico Attilio Fontana, da molti anni protagonista del nostro contesto politico, economico e culturale nonché profondo conoscitore del territorio lombardo – ha concluso il presidente Delle Frera – per ricevere consigli e suggerimenti utili su come articolare l’avvio dell’attività della Fondazione, visto che ne condividiamo i valori fondanti”.

Fontana: "Sicuro di ricadute positive soprattutto per i giovani"

“Plaudo all’iniziativa intrapresa dalla Fondazione Della Frera e sono lieto che il presidente me ne abbia voluto parlare prima di presentarlo – ha affermato il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana – sono assolutamente convinto che riuscirà a realizzare importanti progetti che avranno ricadute positive, soprattutto per i giovani, che rappresentano il nostro futuro e meritano sostegno”.

Le aree principali di intervento della Fondazione sono:

Idee che ispirano: attraverso la promozione di ricerche, conferenze e collaborazioni interdisciplinari, la Fondazione sostiene il dialogo e lo sviluppo di nuove idee per affrontare le sfide della società moderna.

Talenti che brillano: il supporto ai giovani è una priorità, con borse di studio, percorsi formativi e opportunità di crescita internazionale, con un’attenzione particolare alle tecnologie emergenti come l'intelligenza artificiale.

Solidarietà che unisce: la Fondazione è impegnata in progetti di solidarietà per supportare le famiglie più vulnerabili, favorendo l'inclusione sociale e offrendo sostegno morale, materiale e formativo.

Il progetto "Io sono Futuro"

La prima iniziativa in cui sarà impegnata la Fondazione è il sostegno al progetto "Io Sono Futuro", che nelle sue edizioni precedenti ha dato l’opportunità a giovani talenti italiani di partecipare a eventi globali quali Expo Dubai e il Cybertech di New York, e che prossimamente vedrà i partecipanti protagonisti all'Expo Osaka 2025.

La Fondazione della Frera ha sede presso il Grand Hotel Villa Torretta, sarà guidata dal CdA composto da Guido della Frera (presidente), Claudia Bulgarelli e Monica Santambrogio, e diretta dal direttore Generale, Marta Ferrari. La Fondazione Della Frera sarà coadiuvata da un Advisory Board, espressione di realtà sociali, culturali ed economiche del territorio.