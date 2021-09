Nautica, nasce NEXT Yacht Group



NEXT Yacht Group raccoglie la migliore tradizione di un gruppo con più di quaranta anni di storia che ha contribuito con le sue splendide realizzazioni a rendere unica la nautica italiana nel mondo. Coerentemente al naming, NEXT Yacht Group esprime una precisa volontà di guardare al futuro, di andare oltre le consuetudini per offrire una propria visione dell’eccellenza ed una diversa, nonché nuova, interpretazione del Luxury Lifestyle.



Oltre la forza di una eccezionale solidità economico finanziaria, che fa capo alla GB Invest Holding AG, leader mondiale dell’Information Technology e nelle potenzialità applicative dell’intelligenza artificiale, il gruppo si pone l’obbiettivo di coniugare la ricerca tecnologica con l’abilità sartoriale del prodotto personalizzato. NEXT Yacht Group è parte essenziale di un più ampio progetto strategico di investimento nel settore della luxury hospitality di altissimo livello con l’obbiettivo di unire sotto lo skyline della Versilia, Viareggio con Forte dei Marmi. La capitale della cantieristica mondiale, con il glamour delle spiagge e dell’alta moda. Lo storico Hotel Principe di Piemonte con il fascino suadente del Maitò Beach attraverso l’esperienza sensoriale dei miglior chef stellati.



NEXT Yacht Group con Maiora vuole portare al più alto livello esperienziale il concetto di vivibilità e confort a bordo, e con AB Yachts, l’ebrezza della sportività e della velocità sull’acqua in assoluta sicurezza. Per CBI Navi il gruppo, immagina un futuro che esalti la tecnologia delle costruzioni in acciaio.



NEXT Yacht Group è presente ai saloni di Cannes, Genova e Monaco non soltanto con un nuovo assetto societario, ma con una nuova, accattivante, brand identity, che ben esprime i valori e le strategie in campo. Sono già in atto importanti investimenti per rinnovare i siti produttivi, per la realizzazione di nuovi modelli, per il rafforzamento della struttura progettuale e organizzativa, coordinata dal nuovo amministratore delegato Gennaro Candida De Matteo, che porta con sé l’esperienza di una lunga e brillante carriera all’interno del settore nautico, e non solo.