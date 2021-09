Nasce NEXT Yacht Group e punta su ricerca, tecnologia e glamour nella nautica

NEXT Yacht Group, azienda proprietaria degli storici brand MAIORA, AB YACHTS e CBI NAVI, nata il 1° settembre 2021, raccoglie la migliore tradizione di un gruppo con oltre 40 anni di storia che ha contribuito con le sue splendide realizzazioni a rendere unica la nautica italiana nel mondo.

NEXT Yacht Group è parte essenziale di un più ampio progetto strategico di investimento del Gruppo GB Invest Holding AG, nel settore della luxury hospitality, con l’obbiettivo di unire sotto lo skyline della Versilia, Viareggio, capitale della cantieristica mondiale e Forte dei Marmi, con il glamour delle sue spiagge e dell’alta moda. Proprio grazie alle risorse e alle competenze messe in campo da GB Invest Holding AG, leader mondiale dell’Information Tecnology e nelle potenzialità applicative dell’intelligenza artificiale, NEXT Yacht Group guarda al futuro, coniugando la ricerca tecnologica con l’abilità sartoriale del prodotto ‘tailor made’, nell’ottica di fornire una propria visione dell’eccellenza e una nuova e personale interpretazione del luxury lifestyle. NEXT Yacht Group con i suoi tre brand, Maiora, AB Yachts e CBI Navi opererà valorizzandone le intrinseche peculiarità.

Proprio in aderenza a questa linea di azione, la mission è: con Maiora, portare al più alto livello esperienziale il concetto di vivibilità e confort a bordo, con AB Yachts, l’ebrezza della sportività e della velocità sull’acqua in assoluta sicurezza e per CBI Navi, un futuro che esalti la tecnologia delle costruzioni in acciaio.

Non solo un nuovo assetto societario ma anche una nuova e accattivante brand identity quella con la quale NEXT Yacht Group si presenta ai saloni di Cannes, di Genova e Monaco e che rappresenta il nuovo trend in linea con i valori e le strategie messi in campo. Sono già in atto importanti investimenti per rinnovare i siti produttivi, per la realizzazione di nuovi modelli, per il rafforzamento della struttura progettuale e organizzativa che sarà coordinata dal nuovo amministratore delegato Gennaro Candida De Matteo, che porta con sé l’esperienza di una lunga e brillante carriera all’interno del settore nautico, e non solo, e la cui direzione artistica è affidata all’Architetto Marco Casamonti, Professore Ordinario in Progettazione Architettonica e Urbana presso l’Università di Genova e fondatore dello Studio Archea, che conta oggi oltre 180 architetti e che ha realizzato opere di Architettura, Design, Interior Design e Graphic Design, in tutto il mondo.