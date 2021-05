Nasce l'Oasi Ca' Granda, terreni e cascine alle porte di Milano

L'ultimo progetto della Fondazione Patrimonio Ca' Granda fa rivivere e conoscere un territorio con una storia unica: quello delle antiche terre dell'Ospedale Maggiore Policlinico di Milano. Un patrimonio di tutti, vicino a Milano, da scoprire grazie a itinerari ancora poco conosciuti, esperienze enogastronomiche, spesa a km 0 e un ricco calendario di eventi settimanali en plein air, rispettando le misure anti-Covid. Fiore all'occhiello dell'Oasi Ca' Granda e' il ricco calendario di eventi, attivita' ed esperienze all'aria aperta per grandi e piccoli a cadenza settimanale, come ad esempio le avventure in canoa o a cavallo, i laboratori didattici e i camp per bambini. Da oggi sul sito www.oasicagranda.it e' possibile conoscere percorsi, attivita', eventi, tappe golose nelle cascine e notizie, per uscire dal caos della citta' e godersi, da soli, in compagnia o in famiglia, la pace e la bellezza di questi luoghi fuori dal tempo.

Le origini dell'Oasi Ca' Granda ci portano lontano. Il suo nome deriva da quello dell'antico Ospedale Maggiore di Milano, l'attuale Policlinico: fondato nel 1456, fin dalle origini fu chiamato affettuosamente "Ca' Granda" perche' accoglieva e curava tutti, in particolare i piu' bisognosi. Papi, nobili e borghesi donarono alla Ca' Granda numerosi terreni e cascine: da affittare per sostenere le cure gratuite; da coltivare per nutrire pazienti, poveri e orfani. Un'eredita' unica al mondo, difesa nei secoli dagli insediamenti urbani per preservarne l'identita' originaria, di cui dal 2015 si prende cura la Fondazione Patrimonio Ca' Granda, impegnata a valorizzare le qualita' agricole, ambientali e culturali del patrimonio affidatole: 8.500 ettari di terreno, 100 cascine, tre chiese e un'abbazia, quella di Mirasole. Il 19 e 20 giugno porte aperte all'Oasi Ca' Granda. Appuntamento clou domenica 20 giugno all'abbazia di Mirasole dove si terranno laboratori per bambini, giochi antichi, visite guidate nelle campagne circostanti e una mostra fotografica nei chiostri. Tutte le attivita' sono gratuite, previa registrazione, con un numero di posti limitato per garantire il rispetto delle misure anti Covid.

