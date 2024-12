Natale, i regali solidali di Progetto Itaca e Spazio Aperto Servizi

Il Natale è il momento ideale per donare non solo affetto, ma anche e soprattutto speranza e sostegno a chi vive situazioni di difficoltà. Per il Natale 2024 due importanti realtà del sociale, Progetto Itaca e Spazio Aperto Servizi, propongono regali solidali che uniscono bellezza, qualità e un grande valore umanitario.

I regali solidali tra creatività e impegno di Progetto Itaca

Progetto Itaca - da 25 anni impegnata nel supporto, prevenzione e riabilitazione per chi affronta il disagio mentale - propone una selezione di regali solidali che raccontano storie di creatività e impegno:

Cartoline Natalizie: Eleganti e personalizzabili, disponibili in formato digitale o stampato, rappresentano un modo semplice ma significativo per condividere auguri carichi di solidarietà.

Latta d’Artista: Un pezzo unico che celebra il 25° anniversario di Progetto Itaca. Decorata con un design esclusivo degli artisti di UltraBlu, la latta contiene 2 kg di riso Carnaroli di altissima qualità. Un dono che unisce raffinatezza e impegno sociale.

Riso “Tutti Matti per il Riso”: Confezionato in pratici pacchi da 1 kg, questo riso Carnaroli è ideale per chi ama la cucina e vuole sostenere una causa importante.



“I nostri regali solidali rappresentano molto più di un semplice dono: sono un’opportunità per sostenere iniziative che offrono speranza e supporto a chi soffre di disturbi psichici e alle loro famiglie” ha dichiarato Felicia Giagnotti, presidente di Progetto Itaca.

Per scegliere i regali solidali di Progetto Itaca, è possibile scrivere a info@progettoitaca.org, chiamare il numero 02.6269.5235 o visitare la sezione dedicata sul sito ufficiale: www.progettoitaca.org/natale-solidale.

"Il filo che ci unisce": le stelline in ceramica di Spazio Aperto Servizi

Spazio Aperto Servizi propone, invece, le stelline in ceramica de “Il Filo che ci unisce” il fondo speciale creato per ricordare il piccolo Filippo Sonsini - scomparso nel 2019 - e dare vita a iniziative didattiche e ricreative dedicate all’infanzia.

L’acquisto delle stelline, realizzate artigianalmente dall’Associazione Co.Cotte, contribuisce a sostenere Il Filo delle Favole, il laboratorio di letture animate dedicato ai pazienti tra i 4 e i 10 anni che si tiene settimanalmente all’interno dell’ambulatorio pediatrico dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano e che, tramite la tecnica creativa e manuale del teatro lettura Kamishibai, coinvolge genitori e figli in un momento di svago e di condivisione.

"Con l’avvicinarsi del Natale, desideriamo offrire alle persone l’opportunità di scegliere dei doni che abbiano un valore aggiunto, regalando un momento di gioia a chi ne ha più bisogno. Il Filo delle Favole rappresenta il nostro impegno a portare sollievo e serenità ai piccoli pazienti e alle loro famiglie in un contesto delicato. Le stelline di ceramica sono un gesto concreto e simbolico allo stesso tempo: ciascuna di esse porta con sé un messaggio di speranza, ma anche un aiuto reale per mantenere vive queste iniziative preziose. Siamo profondamente grati a chiunque scelga di sostenerci, trasformando un piccolo dono in un grande gesto di solidarietà. Grazie a questo sostegno, possiamo garantire che momenti speciali come quelli offerti da Il Filo delle Favole continuino ad accompagnare i bambini e le loro famiglie tutto l’anno” – ha dichiarato Maria Grazia Campese, presidente di Spazio Aperto Servizi”. È possibile ordinare “la stella di filo” su: https://www.retedeldono.it/la-stella-di-filo