Natale: maxi sequestro di luminarie pericolose a Milano

Circa 760 mila articoli di varia natura sequestrati (tra cui 492 mila luminarie natalizie), molti dei quali esposti sugli scaffali e quindi gia' immessi in commercio e sette esercenti denunciati. E' il bilancio di un'operazione di controllo della Guardia di Finanza di Milano, in vista dell'approssimarsi delle festivita' natalizie. I militari della Guardia di Finanza hanno operato diversi sequestri con la finalita' di intercettare e togliere dal mercato le merci che possono risultare pericolose per la salute dei consumatori o contraffatte. Ispezionati numerosi esercizi commerciali sul territorio del capoluogo e nella provincia.

Nel corso delle attivita' sono stati sequestrati complessivamente circa 760 mila prodotti di varia natura, molti dei quali esposti sugli scaffali e quindi gia' immessi in commercio. Fra la merce sequestrata, ben 492 mila sono le luminarie per addobbi natalizi, anche ad uso esterno, privi della marcatura "CE" ovvero falsamente presentate come adeguate rispetto alla disciplina di compatibilita' elettromagnetica e di bassa tensione. In alcuni casi, invece, il marchio "CE" e' stato apposto su merce per la quale la normativa di settore non lo prevede, cio' per invogliare l'acquisto da parte dei consumatori, traendo in inganno circa la qualita' e genuinita' dei prodotti. Complessivamente sono stati denunciati 7 esercenti interessati dai controlli, per "vendita di prodotti industriali con segni mendaci" e per "introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi". E' stata poi comminata la sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del codice del consumo nei confronti di 7 soggetti. Contrastare la diffusione di prodotti non conformi rispetto agli standard di sicurezza significa contribuire a garantire una protezione efficace dei consumatori e un mercato competitivo ove gli operatori economici onesti possano beneficare di condizioni eque di concorrenza.