Natalia Aspesi fiocina Milano: "Assessorato alla Cultura pasticcione"

L'Assessore alla cultura del comune di Milano, Filippo Del Corno, scrive sul suo profilo Facebook il rammarico per la chiusura del circolo culturale Ohibò e la giornalista Natalia Aspesi coglie l'occasione per dare una stoccata all'assessorato alla cultura. "La chiusura del Circolo Ohibò - scrive Filippo Del Corno - è una notizia dolorosa: un luogo di cultura, di aggregazione, di proposta che non ha potuto reggere all'impatto dell'emergenza sanitaria e delle sue conseguenze. Il rischio di un impoverimento del tessuto culturale della nostra comunità cittadina, così come di quello di tutto il Paese, è un'emergenza cruciale, a cui la politica non può far mancare tutta la propria attenzione. So bene che il nostro Piano Cultura del Fondo di Mutuo Soccorso non basta a risolvere questa emergenza, ma almeno rappresenta uno strumento, un tassello: potrebbe essere adottato e replicato su altre scale e comporre un quadro complessivo di intervento. Quando chiude un luogo come l'Ohibò ci perde tutta la società, in termini di valore culturale, sociale, economico: e forse acquisire questa consapevolezza è oggi in Italia tanto necessario quanto capire come sia necessario evitare ogni forma di assembramento incauto e irresponsabile". Natalia Aspesi commenta così il post: "Perché il suo assessorato pasticcione non lo aiuta?" e Del Corno replica "E' attivo il piano Cultura, 2 milioni di contributi a fondo perduto per i soggetti culturali della città".