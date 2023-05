Naufragio Lago Maggiore, la barca intestata a una società fantasma

Secondo quanto riporta il Quotidiano Nazionale, Love Lake, la società a cui sarebbe intestata la barca naufragata nel Lago Maggiore, risulta "inattiva", dai registri della Camera di commercio di Varese.

Irraggiungibile anche il sito internet, oscurato subito dopo il naufragio della barca ’Good...uria’ nelle acque del lago Maggiore costato la vita a tre passeggeri (Claudio Alonzi e Tiziana Barnobi, dell’intelligence italiana, e Erez Shimoni, ex uomo della sicurezza israeliana) e alla moglie dello skipper Claudio Carminati, la 50enne russa Anya Bozhkova.

La società iscritta lo scorso 13 aprile e intestata a Bozhkova

La Srl, secondo quanto emerge dal Registro Imprese, è stata iscritta lo scorso 13 aprile, intestata a Bozhkova e con sede nella villetta ai margini di Sesto Calende (Varese) dove la donna aveva lavorato fino al 2016 come badante, e dove aveva stabilito la sua residenza. Un capitale sociale di 500 euro (25 euro messi da Carminati e 475 euro da Bozhkova, amministratrice unica). La società aveva come oggetto "attività di boat and breakfast, organizzazione di escursioni, somministrazione al pubblico di alimenti e bevande".