Navigli affollati, è polemica. Con 500 contagi al giorno sarà nuovo lockdown

Navigli affollati, è polemica sui social

Stanno facendo il giro del web le immagini che mostrano i Navigli di Milano nuovamente affollati come ai tempi che precedettero l'emergenza Coronavirus. Foto e video circolati sui social che mostrano moltissime persone tornate a frequentare i locali che si sono organizzati per servire cocktail e bevande da asporto. Attività consentita dal 4 maggio, ma che porta alla conseguenza - forse sottovalutata - della formazione di assembramenti di gruppi di clienti che consumano il proprio aperitivo.

Gli epidemiologi: Lombardia, con 500 nuovi contagi al giorno torna il lockdown

Ci si chiede dunque quali effetti sul medio periodo potrà avere questo tipo di situazione, in particolare se dal 18 maggio ci saranno ulteriori aperture e allentamenti. Una risposta è già allo studio degli esperti in cabina di regia di Regione Lombardia: se a tale data il numero di contagi giornalieri supererà la soglia delle 500 unità, il rischio è che si renda necessario un nuovo inasprimento del lockdown stesso. Questo lo scenario allo studio degli epidemiologi lombardi. Decisivo sarà l'indicatore Rt che dovrà essere utilizzato per capire l'andamento della curva dei contagi nella fase 2. Come noto, se tale indicatore raggiunge il valore di 1, si entra in una situazione di rischio e un nuovo lockdown appare la soluzione più immediata. Attualmente - ma si tratta di stime informali - la Lombardia si attesta su un valore di 0,8. Ed è proprio con una media di 500 nuovi contagi al giorno che si tornerebbe al valore di 1. Ma in questo contesto osservati speciali non sono solo i Navigli ed altri luoghi dello svago, bensì gli ospedali ed i pronto soccorso della Lombardia.