Navigli, due giovani gettano un venditore di rose in acqua

Follia sui Navigli nella notte di sabato: un venditore di rose, bengalese, di 55 anni, è stato spinto nell'acqua del canale da due ragazzi. E' poi riuscito a uscire dall'acqua grazie all'aiuto di alcuni passanti. Secondo quanto raccontato agli agenti della polizia di Stato, intervenuti verso le 2.20, a spingerlo in acqua sarebbero stati due 25enni, italiani senza alcun motivo. Nella caduta l'uomo non ha riportato ferite e ha rifiutato il trasporto in pronto soccorso.