'Ndrangheta a Brescia, tra i 25 arrestati anche una suora: contestato lo scambio elettorale politico mafioso

Associazione mafiosa di matrice 'ndranghetista: gli investigatori della Polizia di Stato e i militari della Guardia di Finanza, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Brescia, hanno eseguito 25 misure cautelari ed il sequestro preventivo per oltre 1,8 milioni di euro e numerose perquisizioni nelle province di Brescia, Reggio Calabria, Milano, Como, Lecco, Varese, Verona, Viterbo e Treviso. L'associazione era operativa a Brescia ed era dedita alla commissione di estorsioni, traffico di armi e droga, ricettazioni, usura, reati tributari e riciclaggio. Come riferisce Ansa, gli investigatori hanno contestato il reato di scambio elettorale politico mafioso. Contestualmente, militari dell'Arma dei Carabinieri del Comando provinciale di Brescia hanno eseguito un'ulteriore ordinanza cautelare emessa nell'ambito dello stesso procedimento, anche nei confronti di promotori e partecipi dell'associazione 'ndranghetista per reati della stessa specie, aggravati dal metodo mafioso.

Tra gli arrestati anche... una suora. Domiciliari per un ex consigliere comunale di Fratelli d'Itala

Come riferisce Ansa, ci sono anche l'ex consigliere comunale di Brescia in quota Fratelli d'Italia Giovanni Acri, finito ai domiciliari, e una religiosa, suor Anna Donelli, ritenuta "a disposizione del sodalizio per garantire il collegamento con i sodali detenuti in carcere", tra i 25 arrestati. Ai domiciliari anche Mauro Galeazzi, ex esponente della Lega nel Comune di Castel Mella, nel Bresciano, arrestato in passato per tangenti e poi a scarcerato e assolto.

