'Ndrangheta negli appalti, Filt Cgil: "Verificare sui grandi gruppi"

IMPRESE-LAVORO.COM - Milano – Sull’inchiesta della Magistratura che ha coinvolto alcuni cantieri di Rfi, infiltrati dalla Ndrangheta e che ha portato all'arresto di 15 persone anche in Lombardia, Luca Stanzione, segretario della Filt Lombardia chiarisce: “Aspettiamo l’evolversi dell’indagine della Magistratura e auspicando tempi brevi per fare chiarezza su questi gravi fatti. Va aperta rapidamente con Rfi – che nell’inchiesta è parte lesa - una interlocuzione sulla quantità di lavori in appalto perché più si appalta e più si perde il controllo sui lavori. Vale anche per le grandi piattaforme delle infrastrutture strategiche per il territorio e per il paese. Se i fatti fossero accertati – chiude il segretario della Filt Cgil - sarebbe un danno alla principale azienda delle infrastrutture italiane”.