'Ndrangheta nei locali della movida a Milano, sequestri e arresti

'Ndrangheta in locali movida a Milano, sequestri e arresti

Blitz della Dda e Guardia di finanza di Milano al clan Piromalli di Gioia del Tauro. Su ordine della gip Sonia Mancini i finanzieri hanno arrestato 14 persone accusate, a vario titolo, associazione per delinquere finalizzata all'intestazione fittizia di attivita' commerciali, estorsione, truffa ai danni di agenzie di lavoro interinale e traffico di rifiuti, tutte attivita' aggravate dal metodo mafioso. Dalle indagini, coordinate dalla procuratrice aggiunta Alessandra Dolci e dalla sostituta Silvia Bonardi, e' emerso come uno degli indagati fosse impegnato in un'infiltrazione nel settore dei locali di intrattenimento, presenti nelle piu' rinomate aree della movida milanese, attraverso un proprio "referente", che si occupava dell'acquisizione e della gestione di numerosi locali, attribuendone fittiziamente la titolarita' a prestanome privi di adeguata esperienza imprenditoriale.

Nel corso dell'operazione sono state sequestrate con un decreto preventivo emesso d'urgenza dal pm quattro esercizi commerciali di somministrazione di cibi e bevande, in quanto di valore sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati dall'amministratore di fatto e dai compiacenti prestanome, in parte operanti all'interno del "Mercato Comunale Isola", struttura di proprieta' del Comune di Milano. A capo del gruppo ci sarebbe un appartenente al clan con la dote "Vangelo", che promuoveva, pianificava ed organizzava gli associati nelle diverse azioni criminali nel territorio milanese nel business dello smaltimento rifiuti, utilizzando come discariche aree protette e capannoni industriali abbandonati. Alle operazioni hanno collaborato anche la polizia locale di Milano e i carabinieri del nucleo forestale.