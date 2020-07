Nembro: bimbo in centro estivo positivo, ma asintomatico

Un bambino di 7 anni, in un centro estivo a Nembro gestito dall'oratorio, è stato trovato positivo al Covid19. "Il bimbo era asintomatico e anche gli altri compagni non presentavano sintomi da Covid - commenta Claudio Cancelli, sindaco di Nembro -. Sono casi con cui dovremo convivere. L'importante, anche in previsione di quello che accadra' a settembre con la riapertura delle scuole, e' che ognuno faccia la sua parte rispettando le regole". Ats Bergamo sta gestendo la situazione, il centro ricreativo non sara' però chiuso. Precauzioni sono gia' state adottate per tutti i bambini del gruppo di cui faceva parte il piccolo e per il loro educatore.