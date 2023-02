"Nessuno vuole il vecchio San Siro: un problema per il Comune"

"E' chiaro che il vecchio San Siro non lo vuole nessuno: sarà un problema in più per il Comune. Ma un passo alla volta, ora aspettiamo queste 2-3 settimane e vediamo cosa deciderà il Milan". Così Beppe Sala, sindaco di Milano, al termine dell'incontro di questa mattina con i dirigenti di Inter e Milan sulla questione del nuovo stadio.

Sala: "Sono amareggiato da sindaco e da cittadino, ma era una cosa che avevamo ampiamente capito"

"Sono amareggiato da sindaco e da cittadino, ma era una cosa che avevamo ampiamente capito", ha aggiunto. Sala ai microfoni di Sky ha quindi ribadito che "il nuovo stadio se fatto vicino San Siro non poteva permettere l'esistenza del vecchio Meazza perchè per i cittadini di quell'area con 200 giorni di eventi sarebbe stato un disastro. Se lo facessero a La Maura il discorso cambia e saremmo costretti a trovare una destinazione non facile per San Siro ma ci lavoreremmo". Il riferimento è all'area individuata dal club rossonero, quella dell'ippodromo Snai che ospita le corse di trotto.

Sala: "Ippodromo La Maura soluzione che può funzionare"

L'area dell'Ippodromo La Maura, a San Siro, per la quale presidente rossonero Paolo Scaroni ha annunciato che il Milan ha un interesse formale "e' un'ipotesi delicata perche' si trova nell'ambito del Parco Sud, pero', siccome il Milan mi ha detto che l'intenzione prioritaria sarebbe quella di fare lo stadio e probabilmente anche di portarci il Vismara, cioe' la parte dedicata a giovani e donne, magari e' una soluzione che puo' funzionare e potrebbe anche piacere". Cosi' il sindaco di Milano Beppe Sala, a margine dell'inaugurazione dell'anno accademico della Iulm, commentando quanto emerso dall'incontro di stamane con le dirigenze di Inter e Milan.