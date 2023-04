Neurosviluppo, Cattaneo: "Da Varese parte modello"

"Progetti di grande prospettiva che permettono di affrontare i disturbi neuropsichiatrici dello sviluppo per tempo, di attivare una rete fra scuola, famiglia e istituzioni proprio con l'obiettivo di individuare precocemente il disagio e di evitarne dunque l'aggravamento e la progressiva sanitarizzazione". Il sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo, ha definito così 'Indipotens' e 'Essence', i due progetti illustrati oggi durante il corso di formazione dal titolo 'Identificazione precoce e potenziamento dei disturbi del neurosviluppo: dagli strumenti carta-matita alle nuove tecnologie'.

Il progetto "Indipotens" nasce dalla sinergia tra la neuropsichiatria Infantile dell'Asst Sette Laghi e l'Ufficio scolastico di Varese

Il primo nasce dalla sinergia tra la neuropsichiatria Infantile dell'Asst Sette Laghi e l'Ufficio scolastico di Varese, il secondo da un partenariato accademico, con il Politecnico di Milano come capofila e l'università dell'Insubria e finanziato dall'Unione Europea nel programma Horizon 2020. "Un modello di intervento - ha concluso Cattaneo -che, partendo da Varese, potrà fare scuola in Lombardia e in Italia".