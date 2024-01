Neve a Milano? In arriva bora e gelo artico

L'aria artica si sta per abbattere su Milano e la Lombardia. Come spiega ilMeteo.it, è in arrivo aria gelida sia dalla Porta della Bora si da quella del Rodano. L'aria fredda da ovest aggancerà per giunta un ciclone sulle Baleari, i cui effetti si faranno sentire tuttavia soprattutto al sud e in Sardegna. Ma in Lombardia restano possibili rovesci per oggi venerdì 19 gennaio, con un repentino calo delle temperature e neve che potrà raggiungere quote collinari o addirittura rasentare la pianura lombarda. Possibili fiocchi fino a Milano.

Come evolve il meteo nel fine settimana

Sabato al nord monterà l'alta pressione, seppur con venti gelidi. Domenica, un ulteriore aumento della pressione porterà il bel tempo ovunque, ma continueranno a soffiare venti freddi con un forte calo delle temperature. Di notte torneranno le gelate, anche intense sulla Pianura Padana.