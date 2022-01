Nicolai Lilin: ricoverato per complicazioni ai polmoni a Milano

Nicolai Lilin in ospedale per complicazioni ai polmoni

Lo scrittore Nicolai Lilin, autore tra l'altro, di 'Educazione Siberiana' è ricoverato in rianimazione in un ospedale di Milano per "complicazioni ai polmoni". Ad annunciarlo è stato lo stesso scrittore, pubblicando su Facebook delle foto in ospedale. "Cari amici, vi chiedo perdono se non rispondo ai vostri messaggi, purtroppo sono in rianimazione, con le complicazioni ai polmoni. Vi ringrazio per vostra pazienza, appena mi riprendo, risponderò a tutti, come ho sempre fatto. Un forte abbraccio".

Il 19 ottobre scorso, ricorda il magazine 'Mow', Nicolai Lilin, nel corso di un'intervista si era schierato contro il green pass, sottolineando di essere "totalmente contrario" perché "non ha niente a che fare con la gestione della malattia. È un modo velato di imporre i limiti dei cittadini sfruttando l'emergenza. Noi sappiamo che anche le persone vaccinate possono ammalarsi e trasmettere il Covid. Hanno diviso la società in due parti e hanno limitato la mia vita da cittadino'