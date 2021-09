Nicole Minetti, nuovo profilo Instagram con foto VM18

Non ha aperto un profilo su OnlyFans con cui condividere foto spinte come le chiedevano molti suoi ammiratori. Ma Nicole Minetti, già igienista dentale di Silvio Berlusconi e poi consigliere regionale in Lombardia prima di essere travolta dagli scandali delle "cene eleganti" ad Arcore e di Rimborsopoli, ha compiuto pochi giorni fa un passo deciso nella medesima direzione chiudendo il proprio profilo Instagram originale ed aprendone uno in modalità privata e esplicitamente "vietato ai minori" per via della presenza delle foto più bollenti dell'avvenente 36enne.