Niente Festa dell'Unità a Milano: tutto rinviato in primavera. Inside

Niente Festa dell'Unità a Milano. Secondo quanto può riferire in anteprima Affaritaliani.it Milano da fonti qualificate, nel capoluogo, dopo l'estate, non si terrà la tradizionale kermesse dem, l'unico momento in città di confronto partitico sopravvissuto alle grandi manifestazioni arrivate fino a metà anni 2000. Il Covid, però, rallenterà anche la Festa democratica. Nel resto d'Italia, invece, il Pd sta organizzando i suoi momenti di riunione e riflessione. Tuttavia non si tratta di una cancellazione completa, quanto di un rinvio: con tutta probabilità a marzo 2021, un paio di mesi prima del voto in Comune che vedrà la riconferma o meno del centrosinistra alla guida di Palazzo Marino. La festa sarà così un volano per le elezioni, e al contempo eviterà di creare polemiche alla fine dell'estate in vista di una possibile seconda ondata e di eventuali assembramenti. Rimangono assenti ormai da anni dal panorama politico cittadino la Lega, Forza Italia e il Movimento 5 Stelle.

