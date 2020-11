Niente lista a Milano? Ipotesi shock per Forza Italia



Ipotesi pesante per Forza Italia a Milano. Gli azzurri potrebbero decidere di non presentare la lista alle prossime elezioni comunali. Lo riferisce il sito true-news.it. Se confermato si tratterebbe della prima volta dalla discesa in campo di Silvio Berlusconi in cui Forza Italia non campeggia sulla scheda elettorale, andando invece ad accomodarsi in un'ipotetica lista del candidato sindaco che verrà indicato dalla coalizione di centrodestra nelle prossime settimane.