"No a orsi in Lombardia dal Trentino". Fontana: "Non ci sono le condizioni"

La Lombardia non accettera' gli orsi del Trentino. "Credo che non ci siano le condizioni", ha detto il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana al termine dell'incontro con i presidenti delle province lombarde, che si e' tenuto stamane a Palazzo Pirelli, commentando il caso dell'orsa Jj4.

Fontana: "Credo anche che ogni scelta si debba fare dopo aver valutato"

"Pero' - ha aggiunto - credo anche che ogni scelta si debba fare dopo aver valutato. Mi sembra che questo modello in Trentino abbia dimostrato di non funzionare. Quindi, o si studia qualcosa di diverso o ripetere sul nostro territorio quello che si sta verificando in Trentino non mi sembra opportuno". Quanto alla soppressione dell'orso Mj5 per cui il presidente della Provincia Autonoma di Trento Maurizio Fugatti ha gia' firmato il decreto di abbattimento, Fontana taglia corto: "Queste scelte sono cose che non competono a me".