Milano: Night of Kick and Punch, sul ring Michele Briamonte

Night of Kick and Punch, sul ring Michele Briamonte

Sabato 2 marzo, dalle ore 20:00, allo storico teatro Principe di Milano, in Viale Bligny 52, avrà luogo la quindicesima edizione di The Night of Kick and Punch, l’evento dell’anno nel settore della kickboxing. Organizzato da Angelo e Marianna Valente in collaborazione con la Sap Fighting Style dell’avvocato Michele Briamonte e in partnership con la Federazione Medico Sportiva Italiana, quest’anno The Night of Kick and Punch proporrà un torneo di kickboxing – il Sap SpecialTournament - con le regole dello stile K-1 (pugni, calci e ginocchiate) per i migliori atleti della categoria dei 70 kg: Francesco Maggio sfiderà Carlos Barbosa, mentre Amin Ettoyeb combatterà contro Sheriff Konteh.

Il match si svolgerà sotto l’egida della World Kickboxing Federation

I combattimenti sono previsti sulla distanza delle 3 riprese da 3 minuti ciascuna. Salirà sul ring anche l’avvocato Michele Briamonte che sfiderà lo spagnolo Younes Fahmi Maouroudi per il vacante titolo mondiale Master di kickboxing sulla distanza delle 3 riprese da 2 minuti ciascuna. Il limite di peso è fissato a 67 Kg. Le tecniche permesse sono i pugni dalla cintura in su ed i calci anche alle gambe. La categoria Master è riservata agli atleti intorno ai quarant’anni ed è molto popolare a New York dove alla leggendaria Gleason’s Gym vengono organizzati spesso combattimenti anche tra uomini di cinquant’anni. La federazione di riferimento è la Federkombat-Lega Pro Italia, l’unica federazione di kickboxing riconosciuta dal Coni. Il match per il mondiale Master si svolgerà sotto l’egida della World Kickboxing Federation.

Valente: sicuro che Briamonte conquisterà il mondiale Master

Avvocato cassazionista ed iscritto all’International Bar Association, socio fondatore di Grande Stevens International LLP con sede a Londra e Managing Partner di Grande Stevens Studio Legale Associato con sede a Torino, Milano e Roma, Cavaliere al merito della Repubblica Italiana insignito dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Presidente del Consorzio delle Residenze Reali Sabaude, Michele Briamonte è da sempre un grande appassionato ed un praticante di kickboxing ed ha combattuto in tre edizioni della Night of Kick and Punch. “Ho deciso di sostenere questo combattimento – spiega l’avvocato Briamonte – per mettere alla prova me stesso ed anche per dare una soddisfazione al mio maestro Angelo Valente ed a tutti i maestri che mi hanno seguito da quando ho iniziato a praticare la kickboxing”. Angelo Valente è sicuro che l’avvocato Briamonte conquisterà il mondiale Master: “Michele si allena con me da anni, è motivato, in ottima forma ed ha una grande passione per il nostro sport. Al teatro Principe raggiungerà il suo obiettivo”.