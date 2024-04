Niko Romito chiude dopo nove anni Spazio Milano

Chiude dopo nove anni Spazio Milano, il ristorante di Niko Romito. Lo riferisce Cook. Non sono note le motivazioni dietro alla decisione dello chef tristellato: "Non si tratta di una vera e propria fine, ma di un’evoluzione. Abbiamo altri progetti per il futuro, con nuovi spazi nella città di Milano, che in questi anni si è dimostrata sempre più dinamica e ricettiva”. Romito resta presente a Milano con il suo shop-laboratorio in via Solferino ed all'interno dell'hotel Bulgari. Il format è presente anche a Roma e a Rivisondoli. Ma lo chef è impegnato anche su altri fronti, come il format Alt Stazione del Gusto.