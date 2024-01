NME E TRANSPOTEC LOGITEC: Iveco e Iveco Bus a bordo dei due eventi

Due manifestazioni distinte, tante tematiche sinergiche, una stessa location. Fiera Milano si prepara a diventare il fulcro del dibattito sul futuro della mobilità sostenibile grazie alla concomitanza di Transpotec Logitec (8-11 maggio), l'evento italiano leader per il trasporto merci e la logistica, e NME - Next Mobility Exhibition (8-10 maggio), dedicato ai mezzi, alle soluzioni, alle politiche e alle tecnologie per una mobilità sostenibile. La seconda settimana di maggio offrirà quindi un'occasione unica di riflessione sul presente e sul futuro del trasporto di merci e persone, due mondi paralleli che condividono molte sfide comuni. Una sinergia che piace a entrambi i settori, come dimostrato dalle numerose aziende che hanno già aderito.

Sul fronte produttori è già ricca l’offerta in entrambe le manifestazioni: il mondo dei pesanti e dei commerciali leggeri ad oggi vede presenti a Transpotec Ford Trucks Italia, Koelliker, Renault Trucks Italia e Volvo Group Italia, hanno invece formalizzato l’adesione a NME Ayats, Isuzu, Karsan e Otokar. Confermata l’adesione di IVECO e IVECO BUS, i brand che hanno rinnovato la fiducia in entrambi gli appuntamenti per presentare le rispettive novità sul piano del prodotto e dei servizi.

Il brand IVECO è diventato partner di fiducia dei suoi clienti

In relazione al Transpotec Logitec, Massimiliano Perri, Direttore Generale IVECO Mercato Italia, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di partecipare alla nuova edizione del Transpotec Logitec, un appuntamento strategico per l'evoluzione del nostro settore. Il Salone sarà la cornice ideale per lanciare sul mercato italiano tutta la nuova gamma IVECO, l’ultima generazione di veicoli leggeri, medi e pesanti, completamente rinnovati e incentrati sulle esigenze dei nostri clienti. Una line-up all’avanguardia, basata su un approccio multi-tecnologico, integrata da una gamma di servizi progettata per offrire soluzioni di mobilità complete. In un settore altamente dinamico, il brand IVECO è diventato partner di fiducia dei suoi clienti, supportandoli nell’affrontare il cambiamento e nel superare con successo le sfide di ogni giorno. Grazie alla creazione e all’affermazione di un ecosistema sostenibile di prodotto e servizi, IVECO continua a guidare la strada del cambiamento verso altrettanti successi".

IVECO BUS consolida il proprio ruolo di leader del settore a livello italiano

In vista dell’appuntamento a Next Mobility Exhibition, Gianluca Annunziata, Direttore Generale IVECO BUS Mercato Italia, ha affermato: “IVECO BUS offre una gamma di trazioni sempre più completa, dalle alimentazioni tradizionali a quelle alternative, come l’elettrico, l’idrogeno e il biometano, soluzioni sostenibili che rientrano in un importante percorso di decarbonizzazione, in virtù del quale sarà sempre più fondamentale la collaborazione tra costruttori, istituzioni e aziende del settore energetico. Proponendosi come partner di aziende di trasporto pubblico, grazie all’offerta di una gamma completa e a servizi efficienti pensati per il cliente, IVECO BUS consolida il proprio ruolo di leader del settore a livello italiano ed europeo, garantendo una copertura a 360°, dal veicolo alle stazioni di ricarica, passando per la consulenza, la gestione delle flotte e delle ricariche. Raggiungere la mobilità sostenibile è un impegno costante per IVECO BUS e siamo lieti di rinnovare la partecipazione a Next Mobility Exhibition con soluzioni di trasporto in grado di aprirsi alle nuove sfide della mobilità”.