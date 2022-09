"No alla guerra in Ucraina", anche a Milano sit-in contro escalation di Putin

Mentre Putin annuncia una nuova escalation militare, minacciando l’utilizzo del nucleare, e dalla Russia parte un esodo di cittadini, anche in Italia i russi fanno sentire la propria voce contro la guerra.

Il sit-in davanti all'Arco della Pace

Ieri, intorno alle 18.30, una delegazione di russi che vivono nel capoluogo lombardo si è riunita sotto l’Arco della Pace. In mano striscioni contro la guerra: “We Want Peace” – si legge in uno – o “No ai propagandisti russi in tv”.

Il sit-in è andato in scena in altre trenta città del mondo, come parte del movimento movimento per la democrazia Vesna (Primavera) che ha organizzato manifestazioni di protesta nel centro delle città intorno alle 19 di ieri sera al grido di "Nessuna tomba». “Migliaia di uomini russi – i nostri padri, fratelli e mariti – saranno gettati nel tritacarne della guerra. Per cosa moriranno? Per cosa madri e bambini verseranno lacrime?», si legge nell’appello del movimento già protagonista della protesta silenziosa dei fiocchi verdi contro la guerra.