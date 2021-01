No Dad, liceo Virgilio di Milano occupato nella notte. VIDEO

No Dad, liceo Virgilio di Milano occupato nella notte

Dopo un'assemblea durata circa 3 ore, hanno deciso di restare a occupare la loro scuola anche nella notte appena trascorsa gli studenti del liceo Virgilio di Milano. A deciderlo gli stessi ragazzi, riuniti in cerchio nella palestra della scuola. Ieri ad aprire i cancelli dell'istituto erano stati in una quindicina, ma poi, nel corso del pomeriggio, altri compagni sono stati fatti entrare per partecipare alla protesta, e il numero e' circa raddoppiato. A tutti coloro che hanno varcato i cancelli e' stato fatto un tampone rapido, con l'aiuto della 'Brigata sanitaria soccorso rosso', composta da medici e infermieri.

Nel corso dell'assemblea e' stato esposto un cartello rosso sul balcone dell'istituto con la scritta in bianco 'Virgilio occupato 2021' e sono stati accessi anche dei fumogeni dello stesso colore. A supportare la protesta, in questo caso, ci sono anche collettivi studenteschi e universitari.

Sono ormai in tutto una dozzina i licei milanesi che in questi giorni hanno organizzato iniziative simili in una sorta di "staffetta", come la definiscono gli stessi organizzatori, fatta per mobilitare contro la didattica a distanza e contro le carenze strutturali del sistema dell'istruzione. Ieri a occupare i locali sono stati i ragazzi dell'Einstein, che poi hanno lasciato la scuola alle 9:30 "cedendo il testimone ai compagni del Virgilio", come spiega all'AGI Ludovico Ottolina, rappresentate del liceo.