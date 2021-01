No dad, occupato anche il liceo Berchet

Occupazioni dei licei milanesi contro la didattica a distanza: oggi è la volta del Berchet. Una quindicina gli studenti che sono entrati questa mattina a scuola. I ragazzi, che si sono riuniti in assemblea per stendere un comunicato con le loro proposte, oggi hanno deciso - come spiegato ad Ansa - di non fare Dad, la Didattica a distanza, ma sciopero e hanno convocato un presidio per le 14.30 per tornare in presenza. La maggioranza non ha fatto il tampone quindi, per ora, la loro idea e' di non restare a dormire a scuola.