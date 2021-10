No Green Pass, corteo non autorizzato blocca il traffico a Milano

Circa 250 manifestanti contrari al Green pass radunatisi nel tardo pomeriggio in piazza Fontana per un sit-in di protesta hanno inscenato un corteo improvvisato e non autorizzato in centro citta' a Milano. Dopo aver girato intorno alla piazza i contestatori dietro un lenzuolo con la scritta 'No Green pass' si sono diretti verso via Manzoni per poi imboccare via Palestro verso la zona di Porta Venezia. Come gia' in precedenti occasioni non e' stata chiara inizialmente la destinazione finale della manifestazione. La situazione e' stata monitorata da personale della Digos e dalle squadre di pronto intervento di Polizia e Carabinieri.

Al grido 'Resistenza, resistenza' e 'Se non cambiera', bloccheremo la citta'' i No Green pass in corteo a Milano hanno bloccato il traffico in piazza della Repubblica causando pesanti disagi alla circolazione delle auto e dei mezzi pubblici. Alcuni manifestanti si sono seduti a terra impendendo alle macchine di proseguire la loro marcia.