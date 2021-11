No Green pass, si scioglie il comitato di Milano: "Ora semplici manifestanti"

Dopo il corteo No Green pass di sabato, il numero 16 dal 24 luglio, "e' diventato impossibile sederci al tavolo delle trattative con chi ha rinchiuso centinaia di manifestanti pacifici in una via e li ha trattati peggio dei criminali, obbligandoli a mostrare i documenti per poter tornare a casa". Lo scrive il Comitato No Green pass Milano sul proprio canale Telegram annunciando lo scioglimento del gruppo e l'intenzione di non trattare piu' con la questura sulle future manifestazioni di protesta contro la certificazione verde. "Con sabato scorso e' naufragata definitivamente questa possibilita' e gli uomini e le donne del comitato tornano ad essere semplicemente manifestanti", si legge in quello che il gruppo dice essere "il nostro ultimo comunicato stampa". Resta quindi incerto cosa accadrà nei prossimi weekend e se lo scioglimento del Comitato porterà alla fine dei cortei o - al contrario - ad una accentuazione dei loro caratteri di imprevedibilità ed estemporaneità che da settimane stanno creando difficoltà in città specie ad automobilisti e commercianti.