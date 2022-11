"No Meloni day", in piazza a Milano la "generazione meticcia e queer"

"No Meloni Day": è partito in mattinata da largo Cairoli a Milano il corteo degli studenti in occasione della manifestazione in programma in tutta Italia contro il governo e contro in particolare le misure sull'istruzione. All'arrivo davanti al negozio Enel di via Broletto, alcuni giovani con indosso tute bianche e il volto coperto da mascherine hanno lanciato vernice e acceso fumogeni per protestare contro il caro energia. Tra i ragazzi, cori anche contro il presidente del Senato Ignazio La Russa e il presidente della Camera Lorenzo Fontana. Ad aprire il corteo, poi, uno striscione con scritto "La generazione meticcia e queer in lotta per il futuro".

"No Meloni Day": contestazione sotto la sede di Assolombarda

Contestazioni anche sotto la sede di Assolombarda in via Pantano con uno striscione critico nei confronti di Confindustria, accusata di sfruttare gli studenti nascondendosi dietro il meccanismo della scuola-lavoro. Nell'azione dimostrativa, sono stati ricordati alcuni studenti che hanno perso la vita mentre svolgevano progetti di alternanza scuola-lavoro. I manifestanti hanno gridato il nome di Lorenzo, il 18enne iscritto a un centro di formazione professionale di Udine, rimasto vittima di un incidente sul lavoro. Proprio per prevenire eventuali assalti, l'accesso a via Pantano era stato transennato e protetto con alcuni mezzi delle forze dell'ordine.