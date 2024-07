No profit, nasce la Fondazione Colliers

Colliers Italia e Colliers Global Investors Italy SGR annunciano la costituzione della Fondazione Colliers Ente del Terzo Settore. La Fondazione è stata costituita per dare unità, coerenza e concretezza ai valori fondanti delle due società, favorendo la ricaduta sociale di iniziative e progetti. In particolare, la Fondazione Colliers opererà a sostegno delle fragilità sociali nei territori in cui opera, tutelando il benessere, l’inclusione sociale ed economica delle comunità.

Indagine e analisi delle fragilità sociosanitarie

Tra i primi progetti, la Fondazione Colliers ha affidato alla Fondazione per la Sussidiarietà un mandato per l’indagine e l’analisi delle fragilità sociosanitarie di alcune comunità territoriali, iniziando da Roma e Milano; sulla base dei risultati, la stessa Fondazione Colliers, interverrà con azioni mirate sulle principali evidenze.

“Siamo convinti che dare vita a una fondazione senza scopo di lucro, come libera iniziativa di società profit, sia la strada giusta per sviluppare progetti di ampio respiro sociale, che possano poggiare su know-how aziendali consolidati. Riteniamo infatti che un’impresa etica e attenta all’impatto sociale, ambientale e alla sostenibilità, debba avere una valida strategia in grado di portare a compimento concrete e permanenti azioni che solo una fondazione può attuare”, ha commentato Giulia Longo, Presidente di Fondazione Colliers.