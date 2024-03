No Vax, Pregliasco: "Non prendo più la metro per paura di aggressioni"

"Non vado piu' in metropolitana, ho avuto esperienze personali negative. Se date uno sguardo ai miei social, che oramai frequento molto poco, sono bersaglio degli haters, personaggi davvero penosi. Non mi muovo in metropolitana per timore di aggressioni anche solo verbali". Lo ha denunciato Fabrizio Pregliasco, Direttore Sanitario dell'IRCCS Galeazzi-Sant'Ambrogio di Milano, ospite di Newzgen, in onda ogni giorno alle 15 su Twitch e YouTube.

Pregliasco: "Mi hanno anche denunciato per danno biologico..."

Il virologo stava parlando dei rischi legati all'epidemia di Dengue attualmente in corso in Brasile, ma e' poi tornato sulle conseguenza della pandemia del Covid nel suo vissuto personale: "Vedo un po' di lacerazione nella comunita', in quota minoritaria, ma molto aggressiva. Mi hanno anche denunciato per 'danno biologico' causato dall'ansia scaturita da mie interviste su quella che, per loro, era una presunta emergenza. Questo evidenzia come esistano situazioni veramente al limite e approcci pesanti, sempre piu' ideologici, rispetto alla vaccinazione".