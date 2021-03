"Noa: la voce della rinascita", l'evento in una data speciale come l'8 marzo

L’8 marzo è una data speciale. Non solo perché si celebra la Festa della Donna o per meglio dire la Giornata internazionale dei diritti della donna. Ma anche perché a questa data si fa risalire l’anniversario del primo lockdown. Nell’occasione, il Centro Studi Grande Milano presieduto da Daniela Mainini e l'Associazione Per il Progresso del Paese che vede protagonista Alfredo Ambrosetti, hanno organizzato il concerto in live streaming "Noa: la voce della rinascita".





Se da un lato l’ONU ha istituito ufficialmente la ricorrenza per porre la massima attenzione sul mondo femminile nel 1977, e ora spinge perché nei paesi membri venga raggiunta una completa uguaglianza di genere entro il 2030, dall’altro, le due importanti associazioni, tengono vivo il ricordo di un momento drammatico vissuto dall’intero globo. In particolare, Milano e la Lombardia, colpite al cuore dalla pandemia, scontano ancora oggi un pesantissimo numero di morti. “I tanti dolori privati devono diventare dolore pubblico e stimolo per una ripartenza necessaria -spiega Daniela Mainini- La morte di tante persone in larga parte appartenenti ad una generazione che ha ricostruito questo Paese dopo la guerra è un fatto che ci ha particolarmente segnato e, al contempo, non possiamo dimenticare l’abnegazione del personale medico e paramedico, che ha dimostrato una straordinaria dedizione al bene della salute pubblica, combattendo con ogni forza il nemico. La speranza del vaccino, tuttavia, diventa il simbolo di riscatto del Paese ferito ma non vinto di una ripresa sempre possibile”.

Con l’Associazione per il Progresso del Paese, instancabile fonte di stimoli verso ogni settore, viene promosso questo Concerto straordinario. “Noa, voce unica, capace di trasmettere sentimenti di gioia e positività – racconta Alfredo Ambrosetti che con la moglie Lella è grande amico della cantante israeliana- simbolicamente ci abbraccia in un gesto di cui si sente tanto il bisogno. In più Noa è da sempre portatrice, con le sue canzoni, di amore e pace nel mondo”.

In Live Streaming sul canale YouTube del Centro Studi Grande Milano alle ore 18.00, con la presentazione di Martina Colombari e la regia di Marco Caronna, si potrà assistere al concerto di Noa. Molti gli ospiti istituzionali e della società civile “segno che solo uniti -conclude Mainini- si può sconfiggere questo nemico invisibile installando nel contempo fiducia e voglia di ripartire attraverso l’arte del canto per far sentire un’unica voce di conforto e serenità ritrovata”.