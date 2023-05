sili nido, la protesta di Noi Moderati: Consiglio Comunale sospeso

Asili nido, la protesta di Noi Moderati: Consiglio Comunale sospeso

Sospesa per qualche minuto la seduta del Consiglio comunale a causa della protesta di una decina di rappresentanti di Noi Moderati che ha interrotto i lavori per denunciare la mancanza di posti negli asili nido milanesi.

Il sit in davanti a Palazzo Marino

I manifestanti, capeggiati dal deputato Alessandro Colucci, dalle tribune riservate al pubblico hanno urlato 'asili nido-asili nido' e tentato di esporre lo striscione con la scritta 'Date asilo ai bambini', esposto poco prima anche durante il sit-in davanti a Palazzo Marino. Lo striscione è stato portato fuori dall'aula dai vigili. I lavori sono poi ripresi. Alessandro Colucci, parlamentare di Noi moderati", ha spiegato che "sono 3.800 le famiglie che attendono un posto in asilo nido. Il Comune di Milano ha fatto un progetto da 5 milioni, Roma da 28. Questa non è una città per giovani. Non è più una città accogliente, i ragazzi si licenziano per tenere i bambini, la situazione è drammatica. Non è accettabile che ci siano famiglie fatte da due ragazzi uno dei quali deve rinunciare al lavoro. Non è un Comune serio, non ci sono progetti e si sta decidendo di fare altro". Secondo Colucci "la città non può essere solo turismo, prima si devono accogliere i propri cittadini". "Il futuro sono i giovani, le coppie e i bambini - ha ribadito -. Il Consiglio comunale è alle quattro di pomeriggio e non possono nemmeno venire qui perché devono lavorare. Ci sono coppie escluse dalla graduatoria, sotto pandemia si era risolto con i voucher ma quelle risorse non ci sono più".