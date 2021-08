Noja: "Conte? Parla a casaccio. I milanesi hanno buona memoria"

"Giuseppe Conte parla di Milano e dice che il Movimento 5 Stelle non ha saputo ascoltare i veri bisogni dei Milanesi. Il problema è che persevera, dimostrando di non sapere proprio nulla di questa città", commenta l'onorevole Lisa Noja, candidata de I Riformisti.

"Parla di '200.000 bimbi milanesi in povertà', quando in realtà a Milano i bambini sono 175.000, ma in totale! Cioè, per lui ci sono più 'bambini poveri' che bambini in generale. Insomma Conte - prosegue Noja - parla "a casaccio", come faceva da premier. Ma i milanesi le sparate non le apprezzano e hanno anche buona memoria. Oggi Conte dice di voler proseguire “l'eredità lasciata dall'Expo 2015”, peccato che allora il suo movimento abbia avversato in tutti i modi quell'iniziativa che ha rilanciato Milano. Se fosse stato per loro e per la loro politica avremmo perso anche quell'occasione".