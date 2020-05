Nomina di Degan a direttore di Afol: caso chiuso, archiviazione per Sardone

Nomina di Luigi Degan a direttore generale di Afol, Agenzia per la formazione, l'orientamento e il lavoro dell'allora Provincia di Milano: si chiude definitivamente anche dal punto di vista contabile la vicenda giudiziaria che già aveva visto Silvia Sardone assolta dalle accuse legate ad alcune irregolarità nella candidatura dello stesso Degan. I fatti risalgono al 2011, quando l'attuale eurodeputata della Lega era componente del Cda di Afol in un board completato da Claudio Azzolini, Antonio Imperatore, Marzio Nava e Gaetano Truppo, con commissione di valutazione composta da Fabio Monti, Mario Benaglia, Rodolfo Guiscardo e Stefano Curatti.

Tutti finiti sotto accusa perchè Degan, non aveva maturato una "pregressa esperienza manageriale per un periodo di almeno cinque anni, prevista dal punto 2 di avviso di selezione". Avrebbe quindi dovuto essere escluso dalla procedura di selezione qualora la commissione di valutazione appositamente costituita e, in mancan-a, il Cda di Afol, prima di ratificarne la nomina, avessero controllato la veridicità della documentazione presentata» dal candidato. Cosa che tuttavia non avvenne. La Corte dei Conti lombarda aveva chiesto anche il risarcimento dei compensi erogati al dg dal 21 febbraio al 26 giugno 2013 (28.883,50euro) sia ai membri del Cda e ai componenti della commissione (3.610,43 euro a testa) «a titolo di responsabilità sussidiaria», ed alla Sardone la cifra intera «a titolo di dolo», in quanto avrebbe «caldeggiando veementemente la nomina di Degan, tanto da indurre alle dimissioni i consiglieri del precedente Cda di Afol». Ora i giudici, come riferisce oggi il quotidiano Il Giorno, hanno respinto anche questo addebito in quanto Degan «riportò nel proprio curriculum vitae dati veritieri quanto all’attività svolta presso Adapt, ossia un ruolo di diretta collaborazione e gestione del gruppo»; quindi, il candidato non presentò «alla commissione titoli non corrispondenti al vero», ma si limitò «a enfatizzare quelli realmente posseduti».

In merito alle presunte pressioni della Sardone, i giudici hanno ritenuto che non c'è "sufficiente riscontro probatorio posto che, al contrario, è emerso che tutti i componenti del Cda hanno ritenuto che Degan fosse il candidato migliore".