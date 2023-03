Nomine Milano: Bazoli "spinge" Marchetti verso la Fondazione Piccolo

Nomine Milano: le partite su A2A, Atm e Fondazione Piccolo

Il Comune di Milano si appresta ad affrontare diverse partite delicate relative alle nomine in enti strategici e di prestigio come Atm, A2A, Fondazione Piccolo. Come ricostruisce il Corriere, per A2A si sembrerebbe andare verso la conferma degli attuali vertici con Marco Patuano presidente e Renato Mazzoncini ad. Ma tra gli idonei per un posto di rilievo compare anche il nome dell'ex assessore Roberto Tasca.

Per quanto riguarda Atm, nell'elenco già pubblicato dei nominativi idonei figurano l'attuale presidente Gioia Ghezzi e l'ad e dg Arrigo Giana, che potrebbero trovare la conferma. Tra i "papabili" per il cda anche Bruno Pavesi e Pietro Galli, già al fianco di Sala nell'avventura di Expo.

Fondazione Piccolo: in pole position c'è Piergaetano Marchetti

I ragionamenti più interessanti sono però quelli attorno alla Fondazione Piccolo. Al centro di lotte senza esclusioni di colpi negli anni scorsi tra Regione e Comune. Milano deve nominare il nuovo presidente ed un consigliere. Alla presidenza finisce infatti l'era di Salvatore Carrubba, ex assessore alla Cultura e già direttore del Sole 24 Ore.

Tra gli idonei figura anche Piergaetano Marchetti, già presidente della Fondazione Corriere, prorettore della Bocconi, presidente e fondatore di Bookcity. L'84enne, come sottolineato perfidamente da Dagospia, non avrebbe per nulla gradito di essere stato sostituito da Ferruccio De Bortoli alla guida della Fondazione Corriere. Ed avrebbe "chiesto conforto" a Giovanni Bazoli, influente banchiere nonchè padre di Chiara Bazoli, compagna del sindaco Beppe Sala... Dago dà Marchetti già presidente della Fondazione Piccolo. Di ufficiale ad oggi non c'è nulla, ma indubbiamente il suo nome appare in pole position.