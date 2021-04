Nomine sanità in Regione, Pizzul (Pd): "Fontana accontenta FdI"

“Il giro di nomine sanitarie deciso dalla giunta Fontana è segno della lontananza dell’attuale amministrazione regionale dai cittadini che attendevano vaccini e ripresa dell’attività ordinaria di visite ed esami che l’emergenza Covid ha cancellato e non nuovi valzer di poltrone". Lo dichiara il capogruppo del Pd in Regione Fabio Pizzul. Il riferimento è in particolare alla nomina di Angelo Cordone come nuovo direttore generale dell'Istituto Neurologico Besta di Milano, voluta fortemente dal governatore Attilio Fontana e molto meno dall'assessore al Welfare Letizia Moratti.

Prosegue Pizzul: "Anche in Consiglio regionale attendiamo che si inizi a discutere della riforma della sanità lombarda; tutti si dicono convinti che si debba finalmente rafforzare la sanità territoriale, ma Fontana (senza evidentemente l’accordo con la vicepresidente Moratti) si preoccupa di mettere a tacere i malumori interni della sua maggioranza e tenta di accontentare Fratelli d’Italia, i cui rappresentanti, proprio per non essere stati coinvolti in alcune nomine, avevano iniziato a disertare le riunioni di Giunta. Da parte nostra, non ci occupiamo di poltrone, auguriamo buon lavoro ai nuovi (si fa per dire) dirigenti e speriamo che Fontana e la sua Giunta, d’ora in poi, si concentrino sui bisogni dei cittadini più che sugli equilibri del proprio scalcagnato sistema di potere”.

Completano il giro di nomine Marco Paternoster, dall'Asst Milano Ovest Legnano ora commissario all'Asst di Pavia e Paola Lattuada dal Besta al Gaetano Pini. Francesco Laurelli nominato direttore dell'Asst di Melegnano, da dove proviene Cordone.