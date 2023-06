Non c'è la continuità aziendale: slitta il bilancio 2022 di MilanoSesto

La cassa non permette di garantire la continuità aziendale. Così MilanoSesto non riuscirà ad approvare in tempo il bilancio 2022. Come riferisce Milano Finanza, ora sarà più difficile mettere in sicurezza una delle aree di sviluppo immobiliare tra le più importanti d'Europa.

Il progetto è nelle mani della Coima di Manfredi Catella e di Redo

Da qualche mese - prosegue il quotidiano finanziario - il progetto è nelle mani della Coima di Manfredi Catella e di Redo, Hines, invece, si occupa della parte uffici del lotto Unione Zero. E' l'unico che ha visto completate le bonifiche.

Decisivo il via libera di Intesa Sanpaolo, il principale istituto esposto su MilanoSesto

Per arrivare all'approvazione del bilancio 2022, servirà il via libera di Intesa Sanpaolo, il principale istituto esposto su MilanoSesto che già ha dovuto parzialmente svalutare parte del suo credito. Il placet della banca sarà utile anche alla definizione della nuova strategia immobiliare, elaborata da Coima e Redo.

MilanoSesto, il più grande progetto di rigenerazione urbana

MilanoSesto rappresenta il più grande progetto di rigenerazione urbana e tra i principali a livello europeo. Dal valore di 2 miliardi di euro, trasformerà un'area di 1,5 mln di metri quadrati in un polo urbano dove non mancherà un parco di 45 ettari.