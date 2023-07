"Non ci affittano casa perché gay": la denuncia di una coppia a Milano

Sembrava fatta per una coppia di Milano in cerca di una casa. Poi, dopo tutti gli adempimenti, la doccia fredda, amara: “Siete gay, non potete”.

Il racconto su Instagram di Michael Ceglia

La disavventura l’ha raccontata su Instagram Michael Ceglia con queste parole accompagnate da un video: Questo é quello che accade oggi 30/Giu 2023 a Milano. “Dopo una ricerca estenuante, finalmente la troviamo! La nostra casa perfetta. Facciamo la proposta, non negoziamo. Aspettiamo una mail per giorni.

Una chiamata dall'agente che dice riguardo i proprietari che sembravano entusiasti. Passano i giorni e poi la chiamata definitiva. Non andiamo bene... siamo GAY”.

I ragazzi: “Discriminazione assurda, inimmaginabile al mondo d’oggi”

Nel video, aggiungono: "Questa discriminazione - concludono i due ragazzi - è assurda, inimmaginabile al mondo d'oggi (...), vogliamo che questo video arrivi al proprietario affinché capisca la figura che sta facendo. Poi vorremmo capire se qualche avvocato può aiutarci, perché ci sentiamo davvero impotenti. Lavoriamo 12 ore al giorno, paghiamo sempre regolarmente, siamo brave persone. Queste cose nel 2023 non possono e non devono accadere".