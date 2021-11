"Non facciamo cerimonie": Sala, Saccone e Passaro alle Stelline. DIRETTA

"Non facciamo cerimonie": Sala, Saccone, Buffagni e Passaro alle Stelline

Parterre di assoluto prestigio nella sede della Fondazione delle Stelline di Milano per la presentazione del libro “Non facciamo cerimonie! A spasso nelle vicende del protocollo di Stato”, di Enrico Passaro, responsabile dell'Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le Onorificenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Passaro ha fatto per cerimoniere per sette premier: Silvio Berlusconi, Mario Monti, Enrico Letta, Matteo Renzi, Paolo Gentiloni, Giuseppe Conte e ora Mario Draghi.

A moderare la presentazione è il direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino. L'evento, dalle 18 di oggi lunedì 22 novembre, è live sulla pagina Instagram di Affari. con Passaro e Perrino ci sono anche il prefetto di Milano Renato Saccone, Stefano Buffagni, Parlamentare alla Camera dei Deputati, Stefano Rolando, Docente IULM, e Giuseppe Sala, sindaco di Milano, oltre alla padrona di casa Piercarla Delpiano.