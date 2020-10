'Non graditi in Bielorussia': Boldrini, Fiano e Quartapelle bloccati al gate

'Persone non gradite in Bielorussia': Boldrini, Fiano e Quartapelle bloccati al gate

I deputati milanesi del Pd Lia Quartapelle e Emanuele Fiano bloccati a Fiumicino mentre stavano prendendo un aereo diretto in Bielorussia assieme all'ex presidente della Camera Laura Boldrini. L'episodio è avvenuto intorno alle 12.30 mentre i tre parlamentari si stavano imbarcando su un volo della compagnia Belavia con destinazione Minsk insieme ai colleghi Andrea Orlando e Barbara Pollastrini. Gli ultimi due sono riusciti a partire, mentre Boldrini, Quartapelle e Fiano sono stati bloccati a Roma in quanto persone non desiderate. Alla base del diniego ci sarebbe la partecipazione dei tre a un evento, organizzato a Roma nei giorni scorsi, intitolato 'La Bielorussia al bivio' che si è concentrato in particolare sulle proteste contro il contestato presidente Alexander Lukashenko